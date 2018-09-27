طرح أراضى «إسكان متوسط» لـ«صغار المقاولين» بـ14 مدينة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، عزمها تأهيل صغار المقاولين والمستثمرين العقاريين، للمشاركة فى إقامة وحدات إسكان متوسط، بـ400 قطعة أرض، بمدن «العبور، وسوهاج الجديدة، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، وطيبة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبنى سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان»، بنظام القرعة العلنية.

وقال طارق السباعى، نائب رئيس «الهيئة» للشئون التجارية والعقارية: «سنؤهل صغار المقاولين والمستثمرين، طبقاً للشروط التالية، وهى سداد تأمين جدية التأهيل الفنى، 250 ألف جنيه، بموجب خطاب ضمان ابتدائى غير مشروط، أو بموجب شيك مقبول الدفع، أو شيك مصرفى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال سداد تأمين جدية التأهيل الفنى إلى 50% من قيمة الأرض الراسى بها، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لمجلس أمناء المدينة، من إجمالى قيمة الأرض، خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وسداد باقى قيمة قطعة الأرض وقدره 50% على 8 أقساط ربع سنوية متساوية، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص، وتُقدم ضمن مستندات التعاقد».

وأوضح «السباعى»، فى بيان، اليوم: «تبلغ النسب البنائية 50% من مساحة قطعة الأرض، ويبلغ ارتفاع مبانى العمارات أرضى و5 أدوار، ويتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل مقاول أو مستثمر عقارى، أو كل من له خبرة سابقة بالعمل فى هذا المجال».