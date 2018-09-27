قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن إيران تواصل تدخلاتها في شؤون المنطقة، وفقًا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.