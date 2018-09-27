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الجالية الأرمينية تدعم المستشفى الأميري في الإسكندرية بمليون جنيه

الجالية الأرمينية تدعم المستشفى الأميري في الإسكندرية بمليون جنيه

مصطفى بكري يشكر "الأوقاف" لإعادتها الداعية السلفي سعيد رسلان للخطابة

مصطفى بكري يشكر "الأوقاف" لإعادتها الداعية السلفي سعيد رسلان للخطابة

"الإسكان": غرب قنا ستكون جاهزة للتسليم بحلول 30 يونيو 2020

"الإسكان": غرب قنا ستكون جاهزة للتسليم بحلول 30 يونيو 2020

حرض شابا على قتل عائلته.. قصة البيت الملعون "Amityville"

حرض شابا على قتل عائلته.. قصة البيت الملعون "Amityville"

خبير عسكري: الأمم المتحدة لم تتخذ إجراء صريحا ضد الدول الداعمة للإرهاب

خبير عسكري: الأمم المتحدة لم تتخذ إجراء صريحا ضد الدول الداعمة للإرهاب

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"

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تعرف على مواعيد تسليم أراضي الإسكان بمدينة السادات

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