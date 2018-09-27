قال الدكتور أمين مقبول، أمين سر حركة فتح، إن خطاب محمود عباس، رئيس فلسطين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان شاملًا لكل مناحي الحياة السياسية التي تمس الشعب الفلسطيني.

وأضاف مقبول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن الخطاب عبر عن العقبات التي تواجه تطبيق عملية السلام، محملًا إسرائيل والإدارة الأمريكية مسؤولية إفشالها من خلال الإخلال بكل الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن عباس وجه عدة رسائل مضمونها أن القيادة الفلسطينية ستخلي مسؤوليتها عن أي اتفاقيات طالما أن الطرفين لا يلتزما بالاتفاقيات الدولية.