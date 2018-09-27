رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مقر خدمة TCEgypt

في افتتاح TCEgypt الإنجيلية.. أندريه زكي: استراتيجية عملنا مبنية على رؤية وطنية لخدمة المجتمع المصري

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، المقر الجديد لخدمة TCEgypt بمصر الجديدة.

وقال زكي "إن هذه الخدمة تأتي في إطار دعم الكنائس الإنجيلية بمصر، من خلال بناء قدرات الشباب والرعاة والخدام، مما يعود بالنفع على الكنيسة والمجتمع المصري". مؤكدًا "أن هذا جزء لا يتجزأ من مسؤولية رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، وأن استراتيجية العمل مبنية على رؤية وطنية تهدف لإتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر، استنادًا لمجموعة من القيم تتمثل في النزاهة، والتفكير النقدي، والجودة والإبداع، واحترام الفرد، وتحفيز التعلم والاكتشاف الذاتي".

يذكر أن الطائفة الإنجيلية بمصر قد أخذت على عاتقها المشاركة في خدمة المجتمع المصري منذ أكثر من 150 عامًا في مختلف المجالات ما بين الصحة والتعليم والتنمية لكل أطياف المجتمع.