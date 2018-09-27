تعقد مبادرة رواد النيل الأحد المقبل، المؤتمر الختامي لمسابقة "تحدي الزراعة الرقمية" بمقر جامعة النيل الأهلية، وبحضور لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ووليد اللبادي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وممثلين عن البنك الدولي، لاختيار أفضل 5 أفكار من بين 130 فكرة مقدمة للفوز في مسابقة "تحدي الزراعة الرقمية"، التي تهدف لتطوير الزراعة في مصر من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البنك الدولي ومبادرة "رواد النيل"، لتنفيذ "تحدى الزراعة الرقمية"، في مصر، والذي يهدف إلى إيجاد حلول رقمية ومبتكرة للمشكلات التي يعاني منها المزارعين في مصر.

من جانبها أكدت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذ للمبادرة، أن الأفكار التي سيتم اختيارها سوف يتم دعمها وتمويلها لتنفيذها على أرض الواقع، لافتة أن التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا في كل مناحي الحياة وجميع القطاعات، وأن الزراعة الرقمية أدت لتطور كبير في الإنتاج وحققت نتائج مذهلة في العديد من دول العالم.

وأشار محمد عباس مدير برنامج التحدي بالمبادرة، أن المبادرة تلقت أكثر من 130 مشروع مقدم من رواد الأعمال للمشاركة في مسابقة "تحدي الزراعة الرقمية" من 18 محافظة، وتم فرزها كمرحلة أولى واختيار أفضل 28 فكرة وبعدها التحق أصحابها بمعسكر تدريبي مكثف لمدة 3 أيام للاستفادة من خبرة المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والزراعة وإدارة الأعمال، وبعدها جرى اختيار 10 أفكار للعرض بالحفل الختامي يوم الأحد المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، لاختيار أفضل 5 أفكار للفوز بعدد من الجوائز وتكريم باقي الفرق المشاركة.

وتعد مبادرة رواد النيل، أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي في مصر، وتمثل المبادرة نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية بين البنك المركزي وجامعة النيل الأهلية الرائدة في مجال تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية.