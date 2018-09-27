عرض برنامج "معكم منى الشاذلي"، مقطع فيديو للفنان الكوميدي حمدي الميرغني، أثناء تأديته لرقصة "كيكي" الشهيرة، والتي انتشرت بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

وأوضح "الميرغني"، خلال استضافته في البرنامج، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المقطع يعود إلى حفل عيد ميلاد زوجته إسراء عبد الفتاح، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم بتصوير رقصته، متابعًا: "كنت قاعد وسط صحابي عادي، فجأة لاقيت الفيديو دة نزل".

وعلق الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" على "الفيديو" قائلًا: "خليتهم يشغلوا الأغنية وقولتله قوم أرقص كيكي، لاقيته بيعمل اللي شوفتوه ده".