رئيس نظافة القاهرة: سماسرة متعهدي جمع قمامة يحاربونني

قال اللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن التعاقد مع موردين لجلب عمال النظافة، يشكل عبء على الهيئة، ولا يقدم النتائج المرجوة منه، مضيفا أن الهيئة تتعاقد مع مورد العمال على أعداد وليس أسماء، وبالتالي المورد كل يوم يستعين بعمال مختلفين ليسوا على دراية كافية بطبيعة العمل وخطوط السير، مما يؤثر بالسلب على العمل.

وأكد مأمون لـ"الوطن"، أنه طالب بضرورة التعاقد على بند المكافأة الشاملة مع العمال، حتى يكونوا تحت سلطة الهيئة إداريًا، وعدم الوقوع تحت سيطرة مورد العمال.

وأشار إلى أنه لدينا تعاقدات حاليًا مع موردين عمال تضم 4 آلاف عامل لتغطية 14 حيًا في القاهرة دخلوا منظومة النظافة الجديدة، وفي شهر يوليو المقبل سيصل عدد الأحياء التي تطبق المنظومة الجديدة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية حوالي 24 حيًا مما يتطلب حوالي 4 آلاف عامل جديد، لسد العجز الموجود.

وأوضح أن تعاقد الهيئة على بند المكافأة الشاملة لا يعني التعيين، بل يوفر عامل ثابت وبسعر أرخص، لافتًا إلى أن مورد العمال يحصل من هيئة النظافة على 100 جنيه للعامل الواحد، أما في حالة تعاقد الهيئة مع العمال مباشرة سيكون السعر أقل، ومن الممكن أن تصل اليومية لـ50 جنيهًا فقط.

ولفت رئيس هيئة النظافة، إلى أن عدد المهندسين والفنيين بالهيئة قليل، فهناك ورش يشرف عليها مساعدين مهندسين، والمعدات تحتاج إلى صيانة للاستمرار لفترات طويلة، فضلًا عن أن الهيئة في حاجة إلى سائقين لقيادة السيارات، ولذلك سحبت سائقون يعملون مع وكلاء الوزارة ومديري العموم من أجل تشغيل سيارات النظافة.

وتابع أن متعهدين الجمع السكني غير منضبطين رغم الضوابط الصارمة لإلغاء العقد، لكن لابد من رقابة كافية، وهذا يتطلب زيادة أعداد المشرفين، فعلى سبيل المثال حي شرق مدينة نصر به 62 متعهدًا، مؤكدًا أنه يوجد سماسرة متعهدين جمع قمامة يحاربونه حاليًا، ويسعون لتشويه صورته لأنه قضى على نشاطهم.