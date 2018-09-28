أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم، حركة ترقيات بالجامعة، شملت انتداب مجدي عبدالعزيز أبو سكين، أمينًا عامًا للجامعة، وممدوح حسن محمود أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة، وهند عبدالقادر الضرغامي، في وظيفة أمين عام مساعد الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ويحيى السيد إبراهيم عطوة أمينًا مساعدًا للوجه البحري.

وقال بيان للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر، إن المحرصاوي قرر انتداب حامد سيد إسماعيل، مديرا عاما شؤون التعليم، وعادل محمد عبدالنبي، مديرًا عامًا الدراسات العليا والبحوث، وطارق أمين صادق، مديرًا عامًا العلاقات العلمية والثقافية، وأيمن أحمد الدرديري، مديرًا عامًا الأمن الجامعي، وأسامة محمد أمين، مديرًا عامًا الإدارة العامة للمكتبات.

وقرر انتداب علي بكر حسن، مديرًا عامًا للشؤون الإدارية، وسعيد محمد علي، مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة، وإيهاب هاشم عدلان، مديرًا عامًا للشؤون القانونية.

وأضاف المركز الإعلامي، أن القرار شمل تجديد فترة انتداب محمود محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، وجيهان محمود ثروت مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالوجه البحري، وعيد عبدالعزيز القاضي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بنات، وسعاد عبدالله بكر، مدير عام شؤون التعليم فرع البنات، طارق محمود الدسوقي شعلان، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالوجه البحري.

كما قرر انتداب عبدالرحمن محمد عبد الرحمن، مديرًا عامًا لشؤون التعليم والطلاب أسيوط، وأحمد سليم حسن سليم، مدير عام الشؤون المالية والإدارية أسيوط، ومحمد سيد، مدير عام الشؤون الإدارية بمستشفى باب الشعرية.

وتابع أن رئيس الجامعة، قرر انتداب جمال عبدالعزيز محمد، في وظيفة أمين عام كلية التربية بنين القاهرة، وإيراهيم محمد عبدالحميد، أمين كلية اللغة العربية بنين القاهرة، ووليد إسماعيل أحمد، أمين عام كلية التجارة بنين القاهرة، محمود محمد سيد، أمينًا عامًا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، فايزة ممدوح حسن، أمينًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة.