يواجه نادي الزمالك، اليوم الخميس 28-9-2018، فريق القادسية الكويتي ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية. وتنقلها "الوطن" في بث مباشر مع صافرة الانطلاق.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، ويقودها تحكيميًا الحكم الأردني أدهم مخادمة، وسوف تذاع على قناة "أبو ظبي الرياضية" المفتوحة بتردد 12226 أفقي - ترميز 27500، بجانب القناة الثانية الأرضية بالتليفزيون المصري.

ويدخل الزمالك اللقاء بهدف الفوز بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على استاد برج العرب.