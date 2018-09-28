أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أكد بقاء القوات الأمريكية في سوريا حتى القضاء على تنظيم "داعش" نهائيا.