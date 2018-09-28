كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، كواليس تجهيز القطار الإسباني رقم 982، الذي تم تجهيزه وصيانته قبل إنطلاق رحلة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى جولة تفقدية لبعض محافظات الصعيد مثل "سوهاج- قنا"، الأربعاء الماضى، قائلا إن "جميع القطارات يتم عمل تجهيزات وصيانات دورية لها قبل إنطلاق الرحلة.

وأضاف رسلان لـ"الوطن"، أنه تم تجهيز القطار الذى كان سيستقله رئيس الوزراء برفقة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال جولة تفقدية للصعيد، وتم عمل الصيانات اللازمة للجرار وعربات القطارات، وقبل إنطلاق الرحلة تم عمل كشف يومى، حفاظا على آمن وسلامة الركاب.

وأكد أن رئيس الوزراء لم يشهد أي ملاحظات سلبية على القطار منذ انطلاق الرحلة، موضحا أن الهيئة أصدرت تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من سلامته الفنية، موضحا أن الهيئة اتخذت إجراءات حازمة للتصدى للهاربين من دفع أجرة تذكرة القطارات، لافتا إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، لتوفير كافة الحماية الأمنية لجموع الركاب المسافرين.

وتابع: "لا يوجد لدى الهيئة أي عوائق لتحديث وتطوير عربات القطارات والجرارات"، مشيرا إلى أنه يتم عمل صيانات شاملة وعاجلة ودورية على جميع عربات القطارات التي تعمل على جميع خطوط "السكة الحديد" على الوجهين القبلي والبحري، موضحا أن الهيئة وفرت كافة قطع الغيار اللازمة، ولا يوجد أى أزمة فى قطع الغيار سواء الخاصة بعربات القطارات أو الجرارات.

وقال رسلان، إن جميع ورش الصيانة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعمل بكامل طاقتها يوميا، لإجراء الصيانات اللازمة للجرارات وعربات القطارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل العديد من العربات المطورة، موضحا أن الجميع يعمل من أجل إحداث طفرة حقيقية بمنظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها يوميا على جميع خطوط السكة الحديد.