قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه عقدت أمس الجلسة الأولى لدعوى التعويض التي رٌفعت من قبل أهالي الشهداء ضد دولة قطر لرعايتها للإرهاب.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، في برنامجها "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن 3 أسر من ضحايا العمليات الإرهابية انضمت للدعوى القضائية، مشيرًا إلى أن الدعوى تستهدف الحكومة القطرية وبعض القيادات القطرية لتمويلهم التنظيمات الإرهابية في مصر.

وأوضح أبوسعدة أنهم استعانوا ببعض الفيديوهات لعناصر إخوانية تحرض على استهداف ضباط الجيش والشرطة عبر شاشات فضائية "الجزيرة" القطرية.