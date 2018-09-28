أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم في مشاجرة نشبت بين عائلتين لخلافات الجيرة بقرية أمشول التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة ديروط من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بناحية أمشول دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف تبين أن المشاجرة وقعت بين كلا من طرف أول"أ. ر" 13 سنة، طالب، مصاب بطلق ناري أسفل الإبط من الناحية اليسري و" ف. م" 34 سنة، مصاب بطلق ناري بالجانب الأيسر من الخلف، و"س. ف" 28 سنة، ربة منزل "زوجة الثاني" مصابة بطلقات نارية بالفخذ الأيسر والصدر جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وطرف ثاني، "إ. ب" 30 سنة، مؤهل متوسط و"أ. م"35 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، و"ع. ه" جاري ضبطه مقيمين جميعا بذات الناحية.

وأشارت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، إلى أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم محدثين إصابة الطرف الأول لخلافات سابقة بسبب الجوار.

جرى ضبط المتهمين الأول والثاني بحوزة المتهم الأول وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم تحمل رقم 56005011 والمتهم الثاني وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فيها.

ويكثف ضباط مباحث المركز جهودهم لضبط المتهم الثالث، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.