صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه تم رصد أكثر من 47 ألف مخالفة تعدٍ على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، منذ بداية عمل الشركة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، والمتمثلة في الوصلات الخلسة، حيث بلغ عدد التعديات على خطوط المياه 45804 تعديات، وعلى خطوط الصرف الصحي 1788 تعدٍ.

وأكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحين تقنين أوضاعهم، موضحًا أنه تم رصد 5301 مخالفة بمركز سوهاج، و7974 مخالفة بمركز طهطا، و7341 مخالفة بمركز المراغة، و4170 مخالفة بمركز المنشاة، و5304 مخالفات بمركز جرجا، و7296 مخالفة بمركز البلينا، و1300 مخالفة بمركز دار السلام، و3182 مخالفة بمركز طما، و1492 مخالفة بمركز جهينة، و1462 مخالفة بمركز ساقلتة، و2770 مخالفة بمركز أخميم.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين، كما تقوم بحملات لتوعية المواطنين للحد من الوصلات الخلسة، لما لها من تأثيرات سلبية، تتمثل في ضعف المياه ببعض المناطق، وتهالك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة للتوصيل العشوائي.