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الأهلى بالقوة الضاربة أمام «النجمة»

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غلق إدارى ورفع عدادات الكهرباء للمخالفين بالتجمع الخامس

غلق إدارى ورفع عدادات الكهرباء للمخالفين بالتجمع الخامس

"جبل علبة".. سحر الطبيعة يجتمع مع الجمال والموارد الثقافية

"جبل علبة".. سحر الطبيعة يجتمع مع الجمال والموارد الثقافية

زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 9.3 مليار جنيه بحلول 2030

زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 9.3 مليار جنيه بحلول 2030

مدير "تضامن البحر الأحمر" ينظم زيارة إلى بيت العبابدة بوادي الجمال

مدير "تضامن البحر الأحمر" ينظم زيارة إلى بيت العبابدة بوادي الجمال

ضبط 1.5 سلع تموينية داخل محل قبل بيعها في السوق السوداء بالغربية

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محاجر بدر.. حكاية نصف ساعة رعب وسطو مسلح وقتيلين

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مباحثات وخطابات وجولات.. حصاد زيارة السيسي للأمم المتحدة

حصاد نشاط وزير التعليم العالي في الأسبوع الأول للدراسة

حصاد نشاط وزير التعليم العالي في الأسبوع الأول للدراسة

رئيس الوزراء: طرح 5 قطع بنشاط عمراني بالمنصورة والعلمين الجديدتين

رئيس الوزراء: طرح 5 قطع بنشاط عمراني بالمنصورة والعلمين الجديدتين

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بـ"عمة وجبة وقفطان".. محمود طالب فنون تطبيقية بدرجة قارئ قرآن ومبتهل

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