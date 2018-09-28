أصدرت ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، قرارا بتحديد 50 جنيهًا رسم الحضانات بمدارس المحافظة، سواء "kg1" أو "kg2".

وقالت مرتجي، إن تخفيض المبلغ من 200 جنيه إلى 50 جنيه جاء مراعاة للظروف التي تمر بها المنطقة، مؤكدة أنها أرسلت إخطارات إلى مدارس التعليم الابتدائي والأساسي والحضانات بهذا الشأن، سواء في العريش أو الشيخ زويد رفح، وبئر العبد رمانة ومناطق الوسط من سيناء.

وأوضحت مرتجي، أنه تعذر إلغاءها أسوة بالمدارس لأنها تعتمد عليها الحضانات في عمل الأنشطة التي تخص الأطفال، بعيدا عن مصروفات الكتب التي تسلمها الأطفال.

ومن جهة أخرى، قالت مرتجى إن الأسبوع القادم أيضا ستواصل مدارس شمال سيناء، الاستمرار في شرح منهج "الترم الدراسي" من العام الماضي، والذي توقفت فيه الدراسة، في أول أسبوعين دراسيين من العام الحالي، على أن تبدا الدروس في الترم الحالي ابتداء من السبت بعد القادم، بعد انتهاء الأسبوعين.