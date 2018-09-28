احتلت أغنية النجم عمرو دياب والدى جى العالمى مارشميللو المركز الخامس عبر موقع "Spotify" متفوقا على عدد كبير من نجوم الغناء.

أغنية "باين حبيت" هي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وإنتاج شركة "ناي" وستطرح في ألبوم "كل حياتي".