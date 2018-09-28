افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اليوم الجمعة، مسجد إنجي هانم الأثري بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن وزارة الآثار بدأت مشروع درء الخطورة وترميم مسجد إنجي هانم في مارس 2018 بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنطقة آثار الإسكندرية ووجه بحري، وذلك بتبرع أحد أبناء محافظة الإسكندرية لتحمل كافة التكاليف الخاصة بأعمال ترميم المسجد، مؤكدا أن المسجد كان يعاني من سوء حالته المعمارية والإنشائية نتيجة العوامل الجوية المحيطة به، وتسرب مياه الأمطار والأتربة من سقف المسجد.

وأضاف مصطفى، أنه بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على قبول التبرع والبدء في مشروع الترميم، أعدت الإدارة الهندسية لآثار الإسكندرية ومتاحف الوجه البحري المقايسة الخاصة للمشروع.

وأكد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إن أعمال الترميم تضمنت استبدال العوارض الخشبية التالفة بسقف المسجد وملحقاته، ومعالجة الشروخ بالجدران من الداخل والخارج واستعدال ميول المئذنة والهلال الخشبي ومعالجة عناصرها الخشبية؛ بالإضافة إلى التغير الكامل لشبكتي الصرف والكهرباء.

وأوضح متولي، أن أعمال الترميم الدقيق شملت ترميم كافة العناصر الخشبية المكونة لسقف المسجد من عوارض وألواح بالإضافة إلى إزالة الدهانات المستحدثة من على أبدان الأعمدة الرخامية للمسجد ومن على اللوحات الرخامية التأسيسية بالمسجد وعمل تدعيم وتقوية لحفظ العناصر الرخامية الأصلية به.