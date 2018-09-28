شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الاحتفالية السنوية التي نظمتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط، بمناسبة يوم السياحة العالمي تحت شعار "السياحة والتحول الرقمي" بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، وعثمان الحسيني، مدير عام الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.

وأعلن محافظ أسيوط، خلال كلمته التي ألقاها عن الجهود التي تبذلها المحافظة لإحياء مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي تتمثل في دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية والتي حظيت بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية لتلك الأماكن.

وأشار المحافظ، إلى تقديم كافة الدعم لتنشيط الحركة السياحية إلى تلك الأماكن فضلا عن البدء في ترميم ورفع كفاءة قصر ألكسان والمقرر تحويله لمتحف قومي للمحافظة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومنطقة آثار أسيوط ليحتل مكانته كتحفة معمارية جمالية بمدينة أسيوط وفتح الحديقة للأهالي كمتنفس لهم وفتح الحدائق العامة بعد رفع كفائتها وتطويرها لتستقبل المواطنين بالمجان وفتح الممشى السياحي بالمحافظة وتطوير المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الآثار لفتح تلك الأماكن للجمهور والسياح من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى قرب افتتاح قصر ثقافة الزعيم الراحل جمال عب الناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

بدأت الاحتفالية بكلمة لمدير الهيئة العامة للتنشيط السياحي تحدث فيها عن دور الهيئة في الترويج للأماكن السياحية بالمحافظة ثم كلمة عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، والتي أشار فيها إلى تبني حملة قومية للترويج السياحي لأماكن خط سير رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة.

واختتم الحفل بتكريم الرواد والمتميزين في فعاليات ومبادرات الهيئة الإقيليمية للتنشيط السياحي وجرى منحهم شهادات التقدير. .