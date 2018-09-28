ينظم قصر ثقافة أبوتيج التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة كبرى تحت عنوان "قضايا ذوي الإعاقة.. إشكاليات الواقع وسبل المواجهة" بحضور عدد من المسؤولين عن مواجهة قضايا ذوي الإعاقة في التربية والتعليم والمجتمع المدني.

صرح بذلك أحمد سيد مهني، مدير قصر ثقافة أبوتيج، قائلا إن الندوة تنفذ بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة أبوتيج صباح الاثنين المقبل، مضيفًا أن الندوة يحاضر فيها الباحث أحمد مصطفى علي، حسين مسؤول الإعلام التنموي لجنوب أسيوط بالهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين قصر ثقافة أبوتيج ومركز إعلام جنوب أسيوط.