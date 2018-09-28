قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لتهيئة سبل النجاح اللازمه للمستثمر، في إطار الحفاظ على حقوق الدوله والتسهيل على المستثمرين.

وأضاف محافظ الجيزة، في تصريحاته خلال لقائه بالمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لفحص المشكلات، التي تواجه بعض المستثمرين، ووضع محاور الحلول لها، والتي تمركزت في سرعة إنهاء التراخيص واستكمال مشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وتخفيف الإجراءات على المستثمرين.

وأوضح المحافظ، أن أولوية العمل هى التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع في أنشتطهم الاستثمارية، والتي تصب في النهاية بمصلحة الدولة، مشيرًا، إلى أنه سيجرى عقد لقاء موسع مع بعض المستثمرين بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار للوقوف على المشكلات التي تواجهم وحلها على الفور.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن وزارة التجارة والصناعة قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والصناعي على وجه الخصوص مشيرًا إلى أنه جرى إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي اختصر زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يومًا لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوي لضخ استثمارات جديدة.