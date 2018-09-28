تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بشأن رفع أسعار الإصدارات الخاصة بإدارة النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إن القرار الذي صدر مؤخرًا من جانب القائمين على الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة برفع أسعار الإصدارات والكتب الصادرة من دار النشر الخاص بالهيئة إلى ما بين 300%- 500% عن السعر الحالي، أدى إلى حدوث حالة من البلبلة بين صفوف جمهور القراء والمثقفين لما فيه من مشكلات ومعوقات وخيمة، أولها زيادة نسبة المرتجعات من تلك الإصدارات جراء ذلك الارتفاع، وثانيها هو أنه يهدد منظومة النشر بشكل عام جراء العزوف المتوقع عن عملية شراء تلك الإصدارات من جانب المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من غير المنطقي أن تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفتها جهة حكومية خدمية غير هادفة للربح باتخاذ مثل تلك الإجراءات والقرارات التي تنعكس سلباً وبشكل مباشر على عملية التثقيف ونشر الوعي الثقافي التي تعتبر من الثوابت المجتمعية الأصيلة في عملية بناء الإنسان المصري.

وطالب النائب بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إيجاد استراتيجية ملائمة لتصحيح تباعات ذلك القرار وإعادة الأمور إلى مسارها السليم في أقرب وقت ممكن.