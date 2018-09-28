حصلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي على جائزة منظمة الصحة العالمية لأفضل الوزراء تأثيرا في القطاع الصحي من غير وزراء الصحة ويطلق عليها "champions - القادة الأبطال" الذين تبنوا قضايا لها تأثير إيجابي على الصحة ويعملون مع عدة وزارات وجهات شريكة لهم في أعمالهم.

ومُنحت الجائزة لوالي تقديرا للجهود التي بذلتها في مجالات عدة منها التدخل مع المتعاطين للمواد المخدرة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الذي يقوم بتحاليل الإيدز وفيروس "C وB" لمرضى الإدمان وتحويلهم لتلقي العلاج اللازم.

وخلال كلمتها تقدمت والي بالشكر لمنظمة الصحة العالمية ولمجموعة العمل المشتركة على دعوة مصر والتكريم والجائزة، التي أتت تقديرا للخطة الاستراتيجيه لمحاربة الإدمان والتعاطي والتدخين.

وأشارت إلى أن مصر رفعت الضرائب على التبغ لتمويل برنامج شامل للتأمين الصحي وأن مصر ربطت بين حصول النساء على الدعم النقدي والتزامهن بمشروطية الصحة والتعليم لاستمرار الدعم، إيمانا منها بالاستثمار في الأطفال والأجيال القادمة.

وأضافت، "الدعم الغذائي للأسر محدودة الدخل وإلى برنامج بداية جديدة للمشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان"، ‎وصرحت غادة والي بأن رؤية وزارة التضامن للحماية والرعاية والحد من الفقر تركز على عنصري الصحة والتعليم للخروج من دائرة الفقر من خلال عدة برامج اجتماعية منها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يشترط الالتزام بتطعيم الأطفال والانتظام في الزيارات للوحدة الصحية والانتظام في التعليم، كما يقدم برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال التوعية والتغذية للأم الحامل والمرضعة وبرنامج 2 كفاية وهو أحد البرامج التي تقدمها الوزارة والمعنية بتوعية مليون سيدة بالصحة الإنجابية بالإضافة إلى برنامج اختار حياتك الذي تنفذه الوزارة للعلاج من الإدمان والتعاطي الذي يقوم بإجراء تحاليل للمرضى وأخيرا استصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا بالتنسيق مع وزارة الصحة بضم عمال المقاولات والمحاجر لمظلة التأمين الصحي".

على جانب آخر أكد بيان منظمة الصحة العالمية أن قضايا الصحة هي قضايا اجتماعية ثقافية اقتصادية ترتبط بالفقر والخدمات وتؤثر على الإنتاج والنمو. الصحة هدف في حد ذاتها، لجودة الحياة وأيضا هي وسيله لتحقيق النمو.

وطالبت المنظمة القطاع الخاص والمدني بدعم برامج الصحة والتعاون مع وزراء الصحة. وتعهدت المنظمه بدعم الدول التي وضعت استراتيجيات متكامله لتحقيق الأهداف التنموية.

جدير بالذكر أنه في فبراير 2018 أعلنت منظمة الأمم المتحدة ‪UNIATF‬ أن مجموعة العمل الدولية للوقاية والحماية من الأمراض غير السارية، قد قررت منح جوائز دولية من ثلاث فئات لكل من وزارات الصحة، وزارات من غير وزارات الصحة ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم على أن تتم الترشيحات على مستوى العالم وتقدم من منظمة الصحة العالمية وتوزع الجوائز في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ‬‬‎كما تقدم الجائزة أيضا للوزراء المساهمين في الحد من العدوى ضمن مؤشرات استراتيجية أهداف التنمية المستدامة.

وأسفرت ‎النتائج عن فوز وزارات الصحة في البحرين وباربادوس وجايانا ولجنة الامراض غير السارية في إيران، ووزارات الصحة في سريلانكا ورواندا. ‎أما من خارج وزارات الصحة فقد فازت لجنة سياسات الكحليات في اسكتلندا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة هي غادة والي وخورخيه كارلوس، رئيس جمهورية كابوفيرديه وسامنت كومارا، رئيسة فريق العمل الرئاسي للوقاية من التدخين بسريلانكا. ‎

كما فاز بالجائزة أيضا مكاتب منظمة الصحة العالمية في الصين وتركيا من ضمن مكاتب الأمم المتحدة حول العالم.