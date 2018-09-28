ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في خبر عاجل لها منذ قليل، قيام النائب العام الإثيوبي في أديس أبابا بتوجيه الاتهام لخمسة أشخاص، تم القبض عليهم، بتهمة الإرهاب بعد فشل محاولتهم اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد علي، في يونيو الماضي خلال تجمع ضخم أقيم فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

وأرجعت الشبكة الأمريكية في تقريرها إلى أن محاولة الخمسة الذين فشلوا في اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي تصرفوا على أساس أن رئيس الوزراء الإثيوبي لا يتمتع بشعبية بين عرق الأورومو، وهي أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، ويريدون أن يمهدوا الطريق لجبهة تحرير الأورومو المحظورة، حيث أن قادة المجموعة عادت مؤخراً بعد أن قامت حكومة أبي في يوليو الماضي، بإزالتها من قائمة الإرهاب ودعت جميع الجماعات المنفية إلى المشاركة في الحياة السياسية.