كشف غموض اختفاء "طفل بلقاس".. والده ادعى اختطافه بسبب خلاف على ميراث

كشفت مباحث الدقهلية، اليوم، لغز اختفاء طفل، في قرية "وزير" بمركز بلقاس وادعاء أسرته اختطافه واتهام حما شقيق الزوج بخطفه، وتبين أنها مكيدة جرى تدبيرها، لخلافات على الميراث.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا إلى من "عادل. ط" 47 سنة، باختطاف نجله "سيف" 5 سنوات، وذلك أثناء خروجه مع شقيقته بوسي 10 سنوات، واتهم "عيد. ز" 45 سنة، كهربائي، حما شقيقه وأيدت والدة الطفل "سامية. ع" 30 سنة، الواقعة.

جرى تشكل فريق بحث تحت إشراف العقيد خالد القاضي، رئيس فرع غرب الدقهلية، والرائد أحمد فتحي صالح، وكيل الفرع، والرائد يوسف صبري، رئيس مباحث بلقاس للبحث عن الطفل.

وأكدت الطفلة بوسي، في أقوالها لفريق البحث، أنها ذهبت وشقيقها سيف لإلقاء القمامة وطلبت منه الانتظار على جانب الطريق حتى تلقي ما معها وعادت فلم تجده.

وعثر الأهالي في اليوم الثاني على الطفل المختفي في قرية "البداهوة" والتي يقيم فيها المتهم وتبعد عدة كليو مترات عن قرية "وزير" وردد الطفل نفس الرواية التي قالتها شقيقته من اختطافه ووضعه داخل شقة.

وواصل فريق البحث تحرياته للوصول إلى حقيقة ما جرى، وبإعادة استجواب الزوجين والطفلين، قال الطفل "سيف" إنه كان في شقة خاله "يحيي" وانكشفت حقيقة الخدعة حيث اعترف الأب أنه اتفق مع كل من "يحيي ورشا" أشقاء زوجته بإخفاء الطفل لديهم لخلافات على الميراث مع حما شقيق الزوج، واتهامه بخطف الطفل.

وألقت مباحث بلقاس القبض على الزوجين وشقيقي الزوجة، وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7255 إداري مركز بلقاس لسنة 2018.