فصلان إعدادي لضعاف السمع بـ"العامرية".. والإدارة: المعلمون متخصصون

قبل حوالي 8 سنوات كانت تفتقر المدارس التابعة لإدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، لوجود فصول لضعاف السمع نهائيا، وبعد مطالب عديدة من العشرات من الأهالي أقيم فصل ابتدائي لهم يأتي إليه العشرات من التلاميذ من مسافات بعيدة مثل قرى البنجر ومريوط وغيرها، باعتباره الوحيد الذي يخدم طلاب هذه المنطقة.

وبعد تخرج طلاب المرحلة الابتدائية من ضعاف السمع، بدأت المطالب تتجدد من جديد تنادي بتخصيص فصل لهؤلاء الطلاب ولكن لتعليم مناهج المرحلة الإعدادية، حيث إنهم بعد تخرجهم من المرحلة الابتدائية تم نقل أوراقهم إلى مدارس بها فصول لضعاف السمع ولكن في مناطق بعيدة بشرق الإسكندرية ما يحمل الأهالي نفقات كبيرة للتنقل يوميا، حسب قول عباس يونس، أحد أهالي منطقة العامرية، الذين توجهوا بالشكوى إلى محافظ الإسكندرية.

وأضاف يونس، لـ"الوطن"، "بعض أهالي المنطقة قرروا تسريب أبنائهم من التعليم لبعد المسافة التي يقطعونها يوميا لتلقي التعليم في فصول خاصة بضعاف السمع في مدارس شرق الإسكندرية وبعد تكرار الشكوى استجاب محافظ الإسكندرية وأبلغنا بحل المشكلة على الفور".

وتنفيذا لأوامر محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، بفتح فصول لضعاف السمع بإدارة العامرية التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية، قال شريف فتحي، مدير إدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، إنه من المقرر بالفعل افتتاح فصلين للطلاب ضعاف السمع بالمرحلة الإعدادية خلال أيام قليلة أحدهما للدراسة النظرية والآخر يتم تجهيزه لعمل ورش المجال الصناعي لتعليم الطلاب صناعات خشبية مختلفة، وورش النسيج، وفقا للمناهج الخاصة بضعاف السمع.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الفصلين داخل مدرسة الشهداء الابتدائية التابعة لإدارة العامرية التعليمية لوجود مكان بها لاستقبال طلاب المرحلة الإعدادية، وحسب حديث فتحي، لـ"الوطن"، تبين أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالطلب للمحافظ 4 فقط وسيتم توفير أدوات معينة داخل الفصلين المخصصين لضعاف السمع على أن يتم تدريس المناهج الخاصة بهم على يد معلمين متخصصين ومدربين على طريقة التعامل والتدريس لهذه الحالات.