بيت الزكاة والصدقات يساهم في إنهاء قوائم الانتظار بمستشفى المنصورة

زار وفد من بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يعمل تحت إشراف الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الخميس، مستشفى جامعة المنصورة، للاطمئنان على الحالات التي يتكفل بيت الزكاة بعلاجها، وذلك ضمن مشاركته في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء قوائم الانتظار في المستشفيات.

واستعرض الوفد، بحسب بيان صادر عن مشيخة الأزهر اليوم، مع مسئولي مستشفى جامعة المنصورة عددًا من الحالات الموجودة على قوائم الانتظار لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال، كي يتولى بيت الزكاة التكفل بتكاليف علاجها، وذلك بعد النتائج الطبية المتميزة للعمليات التي أجراها الفريق الطبي بالمستشفى.

وأشاد وفد بيت الزكاة والصدقات، بالعناية الطبية الفائقة التي تتمتع بها الحالات التي تكفل بيت الزكاة بعلاجها، معربًا عن تطلعه لعلاج المزيد من الأطفال الموجودين على قوائم الانتظار، والإسهام في رفع كفاءة التجهيزات الطبية بالمستشفى.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى جامعة المنصورة، عن تقديره للدعم الذي يقدمه بيت الزكاة للمستشفى ومساهمته في تسريع الانتهاء من قوائم الانتظار بالنسبة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال، مؤكدًا أن المستشفى يتطلع لمشاركة بيت الزكاة في حملة "أطفال الدلتا بلا فيروس سي"، التي تهدف للاكتشاف المبكر لعدوى "فيروس سي" في الأطفال بـ (6) محافظات بمنطقة الدلتا، وعلاج الأطفال المصابين بالفيروس بعقار الهارفوني الموصي به عالميًا، حيث توجد قائمة انتظار تضم (200) طفل.

وتتعدد أنشطة ومساهمات بيت الزكاة في المجال الطبي، حيث تشمل: تحمل تكاليف إجراء العمليات لقوائم انتظار مستشفى أطفال أبو الريش، وتوسيع دائرة علاج قوائم الانتظار بمعهد القلب ومعهد ناصر، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الأزهر التخصصي، وعلاج 26 ألف مريض بفيروس (سي)، وإطلاق حملة "صحتك هتنور حياتك"، لإجراء التحاليل الطبية بالمجان لحوالي 20 ألف مواطن، ودعم المرضى من مستحقي الزكاة المترددين على معهد القلب، وتقديم العلاج وإجراء العمليات لهم بالمجان.