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الزمالك فى مهمة صعبة أمام القادسية الكويتى

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35 مصابا برصاص الاحتلال على حدود غزة

35 مصابا برصاص الاحتلال على حدود غزة

بالصور| محافظ المنوفية يتفقد قريتين بشبين الكوم سيرا على الأقدام

بالصور| محافظ المنوفية يتفقد قريتين بشبين الكوم سيرا على الأقدام

محافظ المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويؤكد على حسن معاملة المرضى

محافظ المنوفية يتفقد معهد الكبد القومي ويؤكد على حسن معاملة المرضى

بالصور| حملة تجميل لـ"تجارة الإسكندرية" بأيادي طلابها

بالصور| حملة تجميل لـ"تجارة الإسكندرية" بأيادي طلابها

محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان ومحطة مياه جديدة في المحمودية

محافظ البحيرة يتفقد مشروع إسكان ومحطة مياه جديدة في المحمودية

الإيقاعات الكورية في حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الإيقاعات الكورية في حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية

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