استشهد 6 فلسطينيين من بينهم طفلين وأصيب المئات إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها السابعة والعشرين على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الشهداء هم الطفل محمد نايف الحوم "14 عامًا"، استشهد إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج والشاب إياد الشاعر 18 عاما"، والشاب محمد وليد مصطفى هنية 23 عاما من مخيم الشاطئ، والشاب محمد بسام شخصة 25 عاما، وجميعهم من سكان مدينة غزة فيما ارتقى الشهيد الخامس في خانيونس جنوب قطاع غزة، وهو الطفل كامل بربخ 12 عاما، بينما استشهد محمد علي محمد انشاصي 18 عاما شرق خان يونسواكدت الصحة أصابة أكثر من 506 مواطنا بجروح مختلفة.

وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 506 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 90 بالرصاص الحي من بين 210 وصولوا المشافي فيما تم علاج البقية ميدانيا، وأشار القدرة إلى أن من بين الجرحى 3 بحال الخطر و35 طفل وأربعة مسعفين وثلاثة صحفيين، وفقا لما ذكرته وكالة"معا" الفلسطينية.

ووصل عشرات الآلاف من سكان القطاع إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين "جمعة انتفاضة الأقصى" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسرالحصار، وأشعل المتظاهرون اطارات السيارات واخترقوا السياج الامني اكثر من مرة.

ونجح نشطاء فلسطنيون في إسقاط طائرة إسرائيلية صغيرة في مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة ، ونشر جيش الاحتلال قوات اضافية على طول الحدود الشرقية في وقت اطلق المتظاهرون عدد من البالونات الحارقة، وأطلقت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قذئفها أكثر من مرة على نقاط الرصد شرق مدينة غزة.