عثر أهالي بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مذبوحا أمام عزبة "الشيمي".

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسي، بتلقي بلاغ من أهالي بالعثور على جثة شاب مذبوحًا أمام عزبة "الشيمي" بدائرة امذبوحة

وانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "سلامة. ع. ا"، 30 عاما، سائق "توك توك"، ومقيم بعزبة "الريكوة" التابعة لمركز حوش عيسي، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

ووجه اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث لضبط مرتكبي الحادث، برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد حازم خيري عبادة رئيس فرع البحث الجنائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.