أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن زيارة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في زيارة للمحافظة، غدا، حيث تشمل الزيارة تفقد مصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "مصنع السماد بمدينة طلخا" ويليه إجراء حوار صحفي.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في شهر مايو 2018 عن خطة توفيق الأوضاع لشركة سماد طلخا تستغرق 30 شهر بتكلفة 120 مليون دولار، وجزء منها تمويل ذاتي، وقرض من إدارة التلوث الصناعي بوزارة البيئة بقيمة 15 مليون يورو، منهم 10% منحة وربط المصنع بأجهزة الرصد اللحظي، للتدخل في الوقت المناسب، بالإضافة إلى تشغيل أجهزة الرصد في المصنع نفسه وذلك بعد زيادة كمية الملوثات الصادرة من المصنع.