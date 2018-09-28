سلطت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الضوء على جهود الحكومة، لترميم وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، فى ظل انتعاش السياحة المصرية، وارتفاع عدد السائحين، بنسبة تصل إلى 50٪ عن العام الماضى، لافتة إلى أن «أبوالهول والأهرامات» الأعجوبة الهندسية البشرية التى بُنيت خلال نحو عام 2560 قبل الميلاد.

الغردقة تحتفل بيوم السياحة العالمى باستضافة «رايد ميجا 5»

من جهة أخرى، وتزامناً مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، استضافت مدينة الغردقة، أمس، الحدث الرياضى الدولى «رايد ميجا 5»، الذى تستمر فعالياته حتى بعد غد، بهدف تسليط الضوء على محافظة البحر الأحمر، كحاضنة لجميع الأحداث السياحية الدولية والمحلية.

يشارك فى الفعالية أكثر من 200 دراج كأكبر تجمع لعدد من «البايكرز»، من مختلف محافظات مصر، وبمشاركة دولية من هواة الرياضة التى تلقى رواجاً كبيراً، فى إطار جهود المحافظة وجميع الجهات المعنية والمنظمة للأحداث السياحية لتنشيط جميع أنواع السياحة واستقطاب كل الأحداث والمسابقات الرياضية والمهرجانات العالمية، وتنظيمها على أرض المحافظة.

وفى السياق ذاته، شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط الاحتفالية السنوية التى نظمتها الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة، أمس، بمناسبة يوم السياحة العالمى 2018 تحت شعار «السياحة والتحول الرقمى» بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس. وكشف المحافظ، خلال كلمته، عن الجهود التى تبذلها المحافظة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، التى تتمثل فى دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية، فضلاً عن تقديم جميع أنواع الدعم، لتنشيط الحركة السياحية إلى تلك الأماكن.