قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الوزارة ستقوم بتوفير فرص عمل للمغتربين الراغبين فى العودة إلى مصر بالتنسيق مع المحافظين.

وأكدت «مكرم»، خلال ردها على الأسئلة التى وردت لها ضمن مبادرة «اسأل واقترح مع الوزيرة»، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك» أو على البريد الإلكترونى المخصص للشكاوى، أن رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة من وزارات الهجرة والاتصالات والداخلية والخارجية والبنك المركزى، مهمتها جمع كل البيانات الخاصة بالمصريين فى الخارج من الوزارات والهيئات الحكومية للانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بهم.

وأوضحت، فى بيان أمس، أن ردودها على الأسئلة ستشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية؛ حرصاً على حل مشاكل المهاجرين والاستفادة من مقترحاتهم، مشيرة إلى أن الهدف من قاعدة البيانات هو معرفة مجالات عمل الأشخاص وتخصصاتهم، حتى تستطيع الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، إيجاد فرصة عمل متناسبة مع طبيعة عمله ووفق إمكانياته ومتطلباته حينما يقرر أحد المصريين بالخارج العودة والعمل فى مصر.

وأضافت أن وزارة الهجرة تتعاون مع وزارة التنمية المحلية لإعداد مؤتمر للمحافظين، يتم الإعلان فيه عن فرص العمل المتاحة فى محافظاتهم، وبالتالى إعلانها للمصريين بالخارج، حتى يجدوا فرص عمل لهم إذا أرادوا العودة إلى الوطن.