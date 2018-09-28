بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، فضلًا عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستساهم في فتح أفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كافة المجالات، وأن الاستعدادات تجري لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح.

واضاف أبو زيد، أن الوزيرين تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين للبناء على الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اهتمامنا بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع المشترك، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية برئاسة وزيري التجارة والصناعة.

وتطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا الصدد.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين أوليا اهتماما كبيرًا خلال لقائهما لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، وأكد شكري ضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا والعمل من أجل الحيلولة دون تقسيم أي من الدولتين ضمانا لاستقرار المنطقة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلي حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحقن دماء الشعوب العربية الشقيقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أهمية عدم السماح بممرات أمنة لخروج الإرهابيين من إدلب.

ومن جانبه، أكد الوزير الروسي، دعم روسيا للجهود المصرية في ليبيا، لافتًا إلى أهمية توحيد الجيش الليبي، وعدم إمكانية التعويل على الميليشيات لحفظ الاستقرار هناك.