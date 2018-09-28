انطلقت، اليوم، مبادرة "الرياضة أسلوب حياة "، بمدينة سفاجا، بحضور اللواء محمد شعير، رئيس مدينة سفاجا، ومدير إدارة شباب سفاجا، والعديد من شباب المدينة، حيث تشمل المبادرة مسابقات الجري والمشي وركوب الدراجات والتمارين الرياضية.

بدأت فعاليات المبادرة بالجري والمشي من منطقة القطاع السياحي بالكيلو 8 حتى منطقة الكورنيش بالشاطئ العام بمجلس المدينة، وجرى استكمال فاعليات المبادرة بالتمارين الرياضية على الشاطئ.

وأوضح رئيس المدينة أن الهدف من تدشين البرنامج الرياضي هو تفعيل المشاركة الإيجابية لممارسة الرياضة بأسلوب بسيط.