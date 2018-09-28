تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، من جهودها لكشف غموض العثور علي جثة لأنثى ملقاة داخل الزراعات بإحدى قرى مركز ديرمواس.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز ديرمواس، بالعثور على جثة أنثى مجهولة الهوية في العقد الثالث من العمر ملقاة داخل الزراعات بنزلة محمود التابعة لمركز ديرمواس.

انتقل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع بحث جنوب المنيا، والعقيد محمود حمدي مفتش مباحث ديرمواس، والمقدم محمد الدروى رئيس مباحث القسم، تحت إشراف العميد مجدى سالم مدير مباحث المديرية، وتبين أن الجثة ملقاة داخل الزراعات وبها آثار إصابات وكدمات.

وتواصل أجهزة الأمن تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وظروفه والكشف عن هوية المجنى عليها، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.