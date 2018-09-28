ذكرت وكالة"فرانس برس" الفرنسية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أرجأ تصويتًا حول تثبيت كافانو بانتظار تحقيق الـ"إف بي آي"، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.