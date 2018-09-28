عاجل| الخارجية الأمريكية تعلن إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة بسبب تهديدات أمنية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.