خبير أمن معلومات يكشف لـ"الوطن".. تفاصيل جديدة بشأن اختراق "فيس بوك"

استيقظ الملايين في مصر وبعض الدول الأخرى على جملةٍ ظهرت على هواتفهم، تخبرهم بأن عليهم تسجيل الخروج من حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نتيجة انتهاء صلاحية الدخول لتلك الحسابات.

جدلٌ كبيرٌ أثاره الموقف بين مستخدمي الموقع، ظنًا منهم أن حساباتهم جرى اختراقها بشكل جماعي، وهو الأمر الذي أوضحه مارك زوكربيرج، مالك ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، في منشور له عبر حسابه على الموقع.

وأوضح زوكربيرج، أن أحد المهاجمين استغل ضعفًا فنيًا لسرقة كلمات المرور الخاصة بـ50 مليون شخص على "فيس بوك" من شأنها أن تسمح له بتسجيل الدخول إلى حسابات المستخدمين.

ووفقًا لبيان مؤسس الموقع، تم إدراك الثغرة الأمنية وعلاجها لمنع المهاجم أو أي شخص آخر من القدرة على سرقة رموز وصول إضافية، وإبطال رموز الوصول لحسابات 50 مليون شخص تأثروا، مما تسبب في تسجيل خروجهم من "فيسبوك" فجأة.

ما حدث في حسابات حوالي 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"، محاولة اختراق أدت لوقوع خطأ في الـ software الخاص بالموقع، حسب الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، موضحًا أن الجملة التي ظهرت للمستخدمين "session log in" تشير لمفتاح الدخول الخاص بالحساب، والذي يمكن الجهاز من الاحتفاظ بكلمة السر الخاصة به، وعدم الحاجة لإدخالها في كل مرة.

الجندي أضاف لـ"الوطن" أن المخترق وصل لمفاتيح الدخول، ولم يتمكن من الوصول لكلمات السر الخاصة بالحسابات ولم يخترقها، لذلك لا توجد حاجة لتغيير كلمات السر أو اتخاذ إجراءات تأمينية إضافية للحسابات.

ربما يكون "الهاكر" اخترق بعض المعلومات الخاصة بالموقع نفسه، وشركة "فيسبوك"، طبقًا لرؤية خبير أمن المعلومات، موضحًا أن الهجوم ضخم للغاية ومنظم، لذلك يستحيل أن يكون شخصيًا، متوقعًا أن يكون خلفه جهات كبيرة أو دول بأكملها.

وأردف الجندي أن الأيام المقبلة ربما تكشف المزيد من المعلومات حول الهجوم، وإذا ما كان هناك تسريبات خرجت من الموقع، مشيرا إلى صعوبة تتبع الهجوم وتحديد الجهة التي نفذته، لأن من يقود هجومًا منظمًا وقويًا، لن يجد صعوبةً في إخفاء آثاره.