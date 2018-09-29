الجبير: ردع إيران ضرورة لتحقيق السلام.. ومقاطعة قطر سببه إعلامها

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تدعم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للتعامل مع إيران.

وأضاف الجبير، خلال كلمته في الأمم المتحدة: "نؤمن أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب ردع إيران"، متابعا: "السلوك العدواني لإيران يشكل خرقا لكافة المواثيق الدولية".

وأكد أن "قطر تمادت في ممارستها، ما جعله خيارا لا مفر منه"، موضحا: "قاطعنا قطر لأنها تدعم الإرهاب وتؤوي المتطرفين وتنشر الكراهية في إعلامها، ولم تلتزم باتفاق 2013 والاتفاق التكميلي 2014".

وتابع: "السعودية لا تقبل فرض إملاءات من أي دولة مهما كانت".

وأردف: "ندعم الشرعية في ليبيا واتفاق الصخيرات".