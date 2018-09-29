وجه وزير الخارجية الفنلندي الدعوة لوزير الخارجية سامح شكري لزيارة فنلندا لمتابعة العمل على الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الأولوية.

والتقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم مع وزير خارجية فنلندا "تيمو سونى"، على هامش أعمال اجتماعات العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع فنلندا، لا سيما على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الفنلندي إلى مصر في نوفمبر 2017 ونتائج الجولة الأخيرة للمشاورات السياسية التى عقدت على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في هلسنكي خلال شهر يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا وفلسطين، حيث أكد شكري ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل للازمة في ليبيا، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة وضرورة توحيد الجيش الليبي ومكافحة الإرهاب.

وبالنسبة إلى الشأن السوري، شدد شكري على الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، مؤكداً ضرورة عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين.

كما استعرض شكري الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، منوهاً بأهمية تنسيق الجهود الدولية لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات في أسرع وقت.