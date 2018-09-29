السيطرة على حريق شب بـ3 حظائر ماشية دون إصابات في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بـ3 حظائر ماشية بعزبة رحيم بمركز سنورس، إثر حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية، دون إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بنشوب حريق بـ3 حظائر ماشية، بعزبة رحيم، إثر حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية، ما أدى إلى احتراق سقف الحظائر الثلاثة المسقوفة من البوص والجريد، ونفوق عدد من رؤوس الماشية بالحظائر الثلاثة، وتم السيطرة على الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5828 لسنة 2018 م، إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.