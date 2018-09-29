 تحطم طائرة في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية

تحطمت طائرة تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية يوم الجمعة اف – 35 في مقاطعة بوفورت بولاية كارولاينا الجنوبية بالقرب من محطة مارين كورب الجوية وفقا لما ذكره موقع "CNN" علي لسان مسؤول بالجيش الأمريكي.

وكانت قوات المارينز أكدت وقوع الحادث يوم الجمعة في بيان وقالت أن الطيار قفز بأمان من الطائرة، ويجري حاليا تقييم حالته الصحية من قبل العاملين في المجال الطبي، ولم يكن هناك اصابات في صفوف المدنيين، وذكر البيان أن الطائرة تابعة لسرب تدريب مقاتلات بحرية 501 وتتمركز في قاعدة المشاة البحرية الجوية "بوفورت".

ويطلق على الطائرة الشبح F-35 نظام الأسلحة الأكثر غلاءً في التاريخ ، وكان تطورها متأثراً بتأخيرات متعددة قبل اعتبارها جاهزة للقتال.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة ، أعلن البنتاغون عن عقد جديد للدفعة التالية من طائرات F-35 ، قائلا إن مقاول الطائرة ، لوكهيد مارتن وافق على سعر مخفض، وكان السعر المعلن لكل وحدة في سلاح مشاة البحرية F-35B 115.5 مليون دولار.

وتعتبر الطائرة F-35B هي النسخة الوحيدة من الطائرة القادرة على الهبوط عموديًا مثل المروحية. ويمكن أيضا أن تقلع في مساحة أقصر بكثير من الطائرات النفاثة الأخرى.