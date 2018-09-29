لقي شابان مقيمان بمدينة دمنهور في البحيرة، اليوم، مصرعهما، بعد أن صدمهما قطارين، في حادثين متفرقين بمدينة دمنهور.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادثين، وكشفت التحريات أنه أثناء سير"رضا. أ. م"، (15 عاما)، عاطل، بجوار شريط السكة الحديد أعلى نفق شبرا بمدينة دمنهور، وبسبب قربه من القضبان اصطدم به القطار المتوجه من الإسكندرية إلى القاهرة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

ووقع الحادث الثاني أثناء عبور "محمد. ع. م"، (22 عاما)، حاصل على دبلوم، مزلقان استاد دمنهور أثناء غلقه، بعد أن صدمه قطار ركاب ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى دمنهور، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.