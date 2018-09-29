تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و747 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 409 أحكام في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من ضبط 96 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، وسلاح ناري ملغى ترخيصه، وقضيتي اتجار بالمخدرات، و3 قضايا تعاطي مخدرات، وقضية سلاح أبيض، و94 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 347 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.