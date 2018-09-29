استقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وتفقدا مصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "مصنع السماد بمدينة طلخا" ويليه إجراء حوار صحفي.

وتوجه الوزير إلى الشركة، بحضور نبيل المكاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لتفقد المشرعات الجديدة بالشركة.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت في شهر مايو الماضين خطة توفيق الأوضاع لشركة سماد طلخا تستغرق 30 شهر بتكلفة 120 مليون دولار، وجزء منها تمويل ذاتي، وقرض من إدارة التلوث الصناعي بوزارة البيئة بقيمة 15 مليون يورو، منهم 10% منحة وربط المصنع بأجهزة الرصد اللحظي، للتدخل في الوقت المناسب بالإضافة إلي تشغيل أجهزة الرصد في المصنع نفسه وذلك بعد زيادة كمية الملوثات الصادرة من المصنع.