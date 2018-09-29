رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يكرم وزيرة الثقافة المصرية

قام الدكتور فتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، مساء أمس، بتكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب.

وقال فتحي البس، خلال حفل عشاء أقامه على شرف الوفد المصري المشارك في المعرض بأحد فنادق عمان، إن مصر هي قلب العروبة النابض وصاحبة الريادة في الثقافة والمعرفة والإبداع.

وأضاف أن مصر احتضنت أجيال عديدة من أبناء الأمة العربية، مؤكدا أن مشاركة مصر أغنت المعرض ثقافيا وحضاريا وتحقق الهدف الأساسي في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الناشرين والمؤلفين والمبدعين المصريين والأردنيين.

ومن جهته، أشاد الدكتور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين بالمجهود الكبير، الذي جرى بذله في تنظيم المعرض، الذي ينم عن إرادة مؤمنة بدور الثقافة.

وأكد أن كل معرض كتاب عربي يعد خطوة كبيرة في عالم النشر والثقافة، رغم المعوقات التي تعترض مسيرة الثقافة العربية.

وأشار إلى أن معرض عمان للكتاب هو "وسام على صدر كل ناشر أردني"، مؤكدا أن اتحاد الناشرين المصريين على استعداد دائما للتعاون مع جميع الناشرين العرب لنشر الثقافة وإعلاء قيمة الكتاب.