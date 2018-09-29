قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وأضاف أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، قائلا: "الإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي".

وأوضح عبدالعزيز، أن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وفر 2.5 مليار جنيه سنويا، حيث أن حقل ظهر وحده ينتج 2 مليار متر مكعب يوميا، بالإضافة لعدد من الحقول الأخرى التي ساهمت في وصول إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لـ6.6 مليار قدم مكعب يوميا.

وأشار إلى أن مصر حاليا في مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأنه عند وجود فائض من إنتاج الغاز ستقوم باستثماره في مشروعات البتروكيماويات، معللا أنها ذات أولوية، ثم التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.