غدا.. "ذاكرة العود" فى أمسية الأوبرا بدمنهور

فى إطار النشاط الثقافى والفكري لدار الأوبرا المصرية تتواصل سلسلة الأمسيات التى تحمل عنوان (ذاكرة الثقافة) فيقام فى الثانية عشر ظهر الأحد ٣٠ سبتمبر بدار أوبرا دمنهور أمسية بعنوان (ذاكرة العود)تقدمها الدكتورة غادة الوكيل وتستضيف نجم الأوبرا الفنان محى صلاح الذى يتحدث عن آلة العود بين الماضى والحاضر وأهم وأشهر عازفى العود الذين آثروا الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .

يذكر أن الفنان محى صلاح صوليست بفرقة الموسيقى العربية للتراث وشارك فى العديد من المهرجانات فى مصر والخارج منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ، مهرجان قرطاج بتونس ومهرجان المألوف بالجزائر ،وهو احد مؤسسي فرقة سوارية للموسيقى والغناء .تتضمن الأمسية العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية من اشهر أعمال كبار الملحنين من زمن الفن الجميل .والدعوة عامة .