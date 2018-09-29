عروض تقليدية ومعاصرة لفرقة كورية بأوبرا القاهرة والإسكندرية

فى إطار خطتها لاستضافة الفرق الأجنبية المتميزة خلال الموسم الفنى الجديد تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع المركز الثقافى الكوري حفلين لفرقة جين ميونج للايقاع الكوري الأول فى الثامنة مساء الأحد ٣٠ سبتمبر بالمسرح الكبير والثانى مساء الثلاثاء ٢ اكتوبر بدار اوبرا الإسكندريه ( مسرح سيد درويش) .

تتألف الفرقة من مجموعة فنانين شباب يقدمون روائع الموسيقى التقليدية بأسلوب معاصر فيتضمن برنامج الحفلين فقرات موسيقية منوعة تجمع بين موسيقى الطبول والآلآت الإيقاعية التقليدية والرقصات التى تعبر عن المقاطعات الكورية المختلفة بالإضافة إلى عروض الb.boy وفقرات اخرى تعتمد على صدى الصوت بالأفواه والحناجر مع الأداء المسرحى والتفاعل مع الجمهور .يذكر أن فرقة جين ميونج طافت حول العالم وقدمت عروضا مبهرة فى أكثر من ٢٠ دولة كما قدمت حوالى ٦٠٠ عرض فنى بكوريا