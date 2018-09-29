قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة تشارك ضمن فعاليات "ملتقى البرلس الدولي" للرسم على الحوائط والمراكب، والذي تنظمه مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن للثقافة والفنون والتنمية بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف مختار، في بيان اليوم: يشارك 15 فنانا من ذوي الإحتياجات الخاصة بالفرقة ولمدة 15 يوم تبدأ من الأول من أكتوبر المقبل، في إطار اتجاه البيت الفني للمسرح للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع عن طريق الفن.

وأوضحت الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة، أن فناني الفرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون بورش الرسم والتصوير على القوارب بمدينة البرلس، تحت إشراف مدرب المجموعة الفنان شادي قطامش، لتفعيل دور الفنون في المجتمع المحلي وتحسين نوعية الحياة في قرى تحتاج الى مجهود كبير لوصول الخدمة الثقافية اليها.

وأضافت: تعد هذه المشاركة الثانية للفرقة في فعاليات دولية، حيث شاركت الفرقة خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن عروض "ملتقى ليالي السلام الدولي" بالمغرب بعرض أنتيكا أول عرض من إنتاج الفرقة.